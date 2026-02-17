Becs et plumes Médiathèque départementale Diois-Vercors Die

Becs et plumes

Médiathèque départementale Diois-Vercors 2 avenue Division du Texas Die Drôme

Début : 2026-04-18 16:30:00

fin : 2026-04-18

Date(s) :

2026-04-18

Des histoires d’oiseaux racontées par les bibliothécaires dans le cadre de la journée Vive le Printemps ! organisée par la ville de Die.

Médiathèque départementale Diois-Vercors 2 avenue Division du Texas Die 26150 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 22 22 32 mddv-die@ladrome.fr

English :

Bird stories told by librarians as part of the Vive le Printemps! day organized by the town of Die.

