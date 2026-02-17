Becs et plumes Médiathèque départementale Diois-Vercors Die
Becs et plumes Médiathèque départementale Diois-Vercors Die samedi 18 avril 2026.
Becs et plumes
Médiathèque départementale Diois-Vercors 2 avenue Division du Texas Die Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-18 16:30:00
fin : 2026-04-18
Date(s) :
2026-04-18
Des histoires d’oiseaux racontées par les bibliothécaires dans le cadre de la journée Vive le Printemps ! organisée par la ville de Die.
.
Médiathèque départementale Diois-Vercors 2 avenue Division du Texas Die 26150 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 22 22 32 mddv-die@ladrome.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Bird stories told by librarians as part of the Vive le Printemps! day organized by the town of Die.
L’événement Becs et plumes Die a été mis à jour le 2026-02-17 par Office de Tourisme du Pays Diois