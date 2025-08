Bédéthèque – Lectures Bande Dessinée et Manga

Bédéthèque – Lectures Bande Dessinée et Manga mardi 15 juillet 2025.

Fort de plusieurs séries majeures notamment en

jeunesse, Les Carnet de Cerise, Les Légendaires, Les P’tits Diables, Les

Blagues de Toto, le groupe Delcourt-Soleil, premier groupe d’édition de bande

dessinée indépendant en France, cherche depuis plusieurs années déjà à sortir

la Bande Dessinée de ses lieux habituels en partant à la rencontre des enfants

sur leurs lieux de vacances, même et surtout si ceux-ci ne partent pas. En 2015

notre première participation à Paris Plages avec l’ouverture d’une bédéthèque

rencontra un très vif succès. Ce fut un plaisir pour nous de voir des centaines

d’enfants, mais aussi d’adultes, prendre racine dans notre espace et dévorer

nos albums.

Tous les jours, des centaines de titres sont proposés en lecture.

Que l’on soit un tout jeune lecteur, un petit qui aime jouer au grand, un grand

à l’âme d’enfant ou un adulte sérieux, chacun trouvera lecture à son goût. Des

séries jeunesse au succès imparable, comme Les Légendaires, Les Carnets de

Cerise, La Rose écarlate, Les Blagues de Toto, Les P’tits Diables, Frigiel et

Fluffy, etc. Des romans graphiques signés Guy Delisle, Joann Sfar ou encore

Étienne Davodeau. Des classiques incontournables : Lanfeust de Troy, Walking

Dead, Star Wars, etc. Des auteurs de la nouvelle génération : Marion Montaigne,

Boulet, Benjamin Lacombe, etc.

Nous

vous attendons nombreux !

Bédéthèque à destination des petits et des grands. Venez buller sur les transats de notre espace au Bassin de la Villette.

Du mardi 15 juillet 2025 au vendredi 15 août 2025 :

lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche

de 12h00 à 19h00

gratuit

Enfants accompagnés d’un parent ou d’un responsable.

Public enfants, jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2025-07-15T15:00:00+02:00

fin : 2025-08-15T22:00:00+02:00

Date(s) : 2025-07-15T12:00:00+02:00_2025-07-15T19:00:00+02:00;2025-07-16T12:00:00+02:00_2025-07-16T19:00:00+02:00;2025-07-17T12:00:00+02:00_2025-07-17T19:00:00+02:00;2025-07-18T12:00:00+02:00_2025-07-18T19:00:00+02:00;2025-07-19T12:00:00+02:00_2025-07-19T19:00:00+02:00;2025-07-20T12:00:00+02:00_2025-07-20T19:00:00+02:00;2025-07-21T12:00:00+02:00_2025-07-21T19:00:00+02:00;2025-07-22T12:00:00+02:00_2025-07-22T19:00:00+02:00;2025-07-23T12:00:00+02:00_2025-07-23T19:00:00+02:00;2025-07-24T12:00:00+02:00_2025-07-24T19:00:00+02:00;2025-07-25T12:00:00+02:00_2025-07-25T19:00:00+02:00;2025-07-26T12:00:00+02:00_2025-07-26T19:00:00+02:00;2025-07-27T12:00:00+02:00_2025-07-27T19:00:00+02:00;2025-07-28T12:00:00+02:00_2025-07-28T19:00:00+02:00;2025-07-29T12:00:00+02:00_2025-07-29T19:00:00+02:00;2025-07-30T12:00:00+02:00_2025-07-30T19:00:00+02:00;2025-07-31T12:00:00+02:00_2025-07-31T19:00:00+02:00;2025-08-01T12:00:00+02:00_2025-08-01T19:00:00+02:00;2025-08-02T12:00:00+02:00_2025-08-02T19:00:00+02:00;2025-08-03T12:00:00+02:00_2025-08-03T19:00:00+02:00;2025-08-04T12:00:00+02:00_2025-08-04T19:00:00+02:00;2025-08-05T12:00:00+02:00_2025-08-05T19:00:00+02:00;2025-08-06T12:00:00+02:00_2025-08-06T19:00:00+02:00;2025-08-07T12:00:00+02:00_2025-08-07T19:00:00+02:00;2025-08-08T12:00:00+02:00_2025-08-08T19:00:00+02:00;2025-08-09T12:00:00+02:00_2025-08-09T19:00:00+02:00;2025-08-10T12:00:00+02:00_2025-08-10T19:00:00+02:00;2025-08-11T12:00:00+02:00_2025-08-11T19:00:00+02:00;2025-08-12T12:00:00+02:00_2025-08-12T19:00:00+02:00;2025-08-13T12:00:00+02:00_2025-08-13T19:00:00+02:00;2025-08-14T12:00:00+02:00_2025-08-14T19:00:00+02:00;2025-08-15T12:00:00+02:00_2025-08-15T19:00:00+02:00



https://www.editions-delcourt.fr/ mdelanoy@groupedelcourt.com