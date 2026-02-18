Bedou dans C’est pas la question Le 20/35 Aix-en-Provence

Bedou dans C’est pas la question

Vendredi 10 avril 2026 de 19h16 à 22h30. Le 20/35 59 boulevard de la République Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Figure incontournable de la scène stand-up marseillaise, Bedou s’impose comme un monstre d’improvisation, maître incontesté de l’interaction avec le public.

Entre chic et schlag, finesse et franc-parler, il transforme chaque passage sur scène en une expérience unique, drôle et profondément humaine.



Reconnu comme le prince du Cours Julien, Bedou explore avec une autodérision désarmante toutes nos contradictions l’ego, les origines, les névroses modernes et les absurdités du quotidien. Un stand-up sincère, instinctif, souvent piquant, mais toujours juste.



Vous l’avez croisé en MC au Vig’s, au Jardin Comique, au Massilia Comedy Festival, ou en première partie de Gad Elmaleh, Marina Rollman, Nash ou Gabrielle Giraud ? Il est temps de le découvrir seul en scène, là où il est le plus fort face à vous. Un micro, une scène, et Bedou prêt à dégainer là où ça fait rire. .

Le 20/35 59 boulevard de la République Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d'Azur

English :

A key figure on Marseille’s stand-up scene, Bedou is a master of improvisation and audience interaction.

