Bedroom Vacation au Supersonic SUPERSONIC Paris

BEDROOM VACATION (22h00)

(Neo psych rock – Manchester, UK)

Depuis le cœur de Manchester, en Angleterre, Bedroom Vacation nous offre toute une palette de saveurs. Il en résulte un tourbillon de parties de guitare complexes mais explosives, de synthétiseurs rêveurs, de rythmes de batterie entraînants, de lignes de basse rythmiques et de paroles poétiques. Bedroom Vacation combine son amour de la nostalgie et son intérêt pour l’avenir à travers sa musique.

Bedroom Vacation a été comparé à des groupes tels que « My Bloody Valentine », « DIIV », « Sonic Youth » et « Yo La Tengo ».

Après avoir donné de nombreux concerts à guichets fermés, Bedroom Vacation propose une renaissance expérimentale du rock and roll à ne pas manquer.

Bedroom Vacation sort son premier single « God Bless » le 3 octobre 2025.

Les 3 influences : DIIV, The Velvet Underground & Sonic Youth

Mercredi 21 Janvier 2026

Entrée gratuite

• Ouverture des portes à 19h00

• Happy Hour de 19h à 20h

• Si vous êtes témoin ou victime d’une agression, vous pouvez alerter le personnel du bar ou si vous préférez, vous pouvez nous écrire à cette adresse: communication@supersonic-paris.fr

SUPERSONIC

9 rue Biscornet, 75012 Paris

Métro Bastille (sortie rue de lyon)

Cette soirée plaira aux fans de… DIIV, Royel Otis & Yo La Tengo !

Le mercredi 21 janvier 2026

de 19h00 à 23h00

gratuit Tout public.

SUPERSONIC 9 Rue Biscornet 75012 Paris

