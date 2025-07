Bee Happy Brumath

mardi 19 août 2025

Bee Happy

9 rue Jacques Kablé Brumath Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date et horaire :

Début : Vendredi 2025-08-19 14:00:00

fin : 2025-10-15 18:00:00

Date(s) :

2025-08-19

Dan 23, artiste de street art, nous offre un regard original sur l’univers des abeilles.

Dan 23, artiste de street art, nous offre un regard original sur l’univers des abeilles. Avec ces 20 000 espèces estimées, l’abeille est l’animal le plus présent sur terre. Elles réussissent le tour de force de polliniser 80% des fruits et légumes que nous consommons. 0 .

9 rue Jacques Kablé Brumath 67170 Bas-Rhin Grand Est mediatheque.brumath@agglo-haguenau.fr

English :

Street artist Dan 23 offers us an original look at the world of bees.

German :

Der Streetart-Künstler Dan 23 bietet uns einen originellen Einblick in die Welt der Bienen.

Italiano :

L’artista di street art Dan 23 ci offre uno sguardo originale sul mondo delle api.

Espanol :

El artista de arte callejero Dan 23 nos ofrece una original mirada al mundo de las abejas.

L’événement Bee Happy Brumath a été mis à jour le 2025-07-24 par Office de Tourisme du Pays de Haguenau