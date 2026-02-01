Beer Love and Quizz au H3 Valin Cercoux
Beer Love and Quizz au H3 Valin Cercoux samedi 14 février 2026.
Beer Love and Quizz au H3
Valin 3 route de Libourne Cercoux Charente-Maritime
Début : 2026-02-14 20:30:00
fin : 2026-02-14
2026-02-14
Venez participer gratuitement par équipe de 2 à 6 joueurs au quizz spécial St Valentin
Valin 3 route de Libourne Cercoux 17270 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 03 54 15 68 stephbodet@orange.fr
English :
Come and take part in our free Valentine’s Day quiz for teams of 2 to 6 players
