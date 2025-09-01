BEER LOVE FEST AU DRAPEAU ROUGE Montpellier

BEER LOVE FEST AU DRAPEAU ROUGE

53 Rue du Faubourg Boutonnet Montpellier Hérault

Début : 2025-09-01

fin : 2025-09-05

2025-09-01

Animations dans le cadre du Beer Love Fest 2025

LUNDI 1ER SEPTEMBRE

la coinche des biérophiles à 19h lancement de notre NEIPA spectrum ECLIPSE

(version CITRA chez Tarbrew)

MARDI 2 SEPTEMBRE

repas spécial moules à la bière et frites maison 15€ / pers.

MERCREDI 3 SEPTEMBRE

repas spécial blanquette de veau à la bière 14€ / pers.

JEUDI 4 SEPTEMBRE

MINI BEER FEST

nous accueillons la brasserie L’INTERDITE spécialisée dans les bières façon cocktails

concert gratuit & guinguette place krasucki CHARCOAL & SUGAR musique soviétique

VENDREDI 5 SEPTEMBRE

nous accueillons la brasserie SENSES brewing de Reims (51)

repas spécial carbonade flamande géante 14€ / pers.

éservations par SMS au 06 95 22 62 05

(précisez le nombre personne et une heure d’arrivée) .

53 Rue du Faubourg Boutonnet Montpellier 34090 Hérault Occitanie +33 6 95 22 62 05 info@drapeau-rouge.fr

English :

Entertainment as part of Beer Love Fest 2025

German :

Animationen im Rahmen des Beer Love Fest 2025

Italiano :

Intrattenimento nell’ambito del Beer Love Fest 2025

Espanol :

Entretenimiento en el marco del Beer Love Fest 2025

