BEER LOVE FEST AU DRAPEAU ROUGE Montpellier lundi 1 septembre 2025.
53 Rue du Faubourg Boutonnet Montpellier Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-01
fin : 2025-09-05
Date(s) :
2025-09-01
Animations dans le cadre du Beer Love Fest 2025
LUNDI 1ER SEPTEMBRE
la coinche des biérophiles à 19h lancement de notre NEIPA spectrum ECLIPSE
(version CITRA chez Tarbrew)
MARDI 2 SEPTEMBRE
repas spécial moules à la bière et frites maison 15€ / pers.
MERCREDI 3 SEPTEMBRE
repas spécial blanquette de veau à la bière 14€ / pers.
JEUDI 4 SEPTEMBRE
MINI BEER FEST
nous accueillons la brasserie L’INTERDITE spécialisée dans les bières façon cocktails
concert gratuit & guinguette place krasucki CHARCOAL & SUGAR musique soviétique
VENDREDI 5 SEPTEMBRE
nous accueillons la brasserie SENSES brewing de Reims (51)
repas spécial carbonade flamande géante 14€ / pers.
éservations par SMS au 06 95 22 62 05
(précisez le nombre personne et une heure d’arrivée) .
53 Rue du Faubourg Boutonnet Montpellier 34090 Hérault Occitanie +33 6 95 22 62 05 info@drapeau-rouge.fr
English :
Entertainment as part of Beer Love Fest 2025
German :
Animationen im Rahmen des Beer Love Fest 2025
Italiano :
Intrattenimento nell’ambito del Beer Love Fest 2025
Espanol :
Entretenimiento en el marco del Beer Love Fest 2025
