BEER SESSION #2 Opéra de Reims Reims

BEER SESSION #2

Opéra de Reims 1 Rue de Vesle Reims Marne

Début : 2026-01-09 19:00:00

fin : 2026-01-09 23:00:00

2026-01-09

Tout public

SOIRÉE JAZZ/LATINO

Venez vivre une soirée où les saveurs houblonnées rencontrent les envolées manouches ou latino !

La microbrasserie artisanale du Shed vous accueille pour une création unique entre brassage des sens et cuisine street food.

Autour d’une sélection raffinée de bières artisanales, laissez-vous emporter par les rythmes enlevés du jazz manouche, vibrant d’énergie, de virtuosité et de joie communicative, ou par les accents épicés et fruités des rythmes ensorcelants du jazz latino.

Une parenthèse chaleureuse, festive et authentique, où l’art du brassage et celui du jazz ne font plus qu’un.

Un voyage sensoriel inoubliable !

En partenariat avec SHED .

