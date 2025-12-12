BEER SESSION #2 Opéra de Reims Reims
BEER SESSION #2 Opéra de Reims Reims vendredi 9 janvier 2026.
Opéra de Reims 1 Rue de Vesle Reims Marne
Tarif : 19 – 19 – EUR
Début : 2026-01-09 19:00:00
fin : 2026-01-09 23:00:00
2026-01-09
SOIRÉE JAZZ/LATINO
Venez vivre une soirée où les saveurs houblonnées rencontrent les envolées manouches ou latino !
La microbrasserie artisanale du Shed vous accueille pour une création unique entre brassage des sens et cuisine street food.
Autour d’une sélection raffinée de bières artisanales, laissez-vous emporter par les rythmes enlevés du jazz manouche, vibrant d’énergie, de virtuosité et de joie communicative, ou par les accents épicés et fruités des rythmes ensorcelants du jazz latino.
Une parenthèse chaleureuse, festive et authentique, où l’art du brassage et celui du jazz ne font plus qu’un.
Un voyage sensoriel inoubliable !
En partenariat avec SHED .
