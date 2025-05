Beer Wave Festival – Périgny, 16 mai 2025 07:00, Périgny.

Charente-Maritime

Beer Wave Festival Pôle léa Nature 22 avenue Paul Langevin Périgny Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-05-16

fin : 2025-05-18

Date(s) :

2025-05-16

Passionnés de mousse ou curieux assoiffés ? Venez vivre une expérience bière unique. 3 jours de musique, de houblon et d’animations !

Plus de 15 brasseries artisanales

DJ Sets et concerts

Ateliers

Foodtrucks et créateurs locaux.

.

Pôle léa Nature 22 avenue Paul Langevin

Périgny 17180 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 69 55 51 18

English : Beer Wave Festival

Are you a beer lover or a thirsty onlooker? Come and enjoy a unique beer experience. 3 days of music, hops and entertainment!

More than 15 craft breweries

DJ Sets and concerts

Workshops

Foodtrucks and local creators.

German : Beer Wave Festival

Passionierte Schaumschläger oder durstige Neugierige? Kommen Sie und erleben Sie ein einzigartiges Biererlebnis. 3 Tage voller Musik, Hopfen und Unterhaltung!

Mehr als 15 handwerkliche Brauereien

DJ-Sets und Konzerte

Workshops

Foodtrucks und lokale Designer.

Italiano :

Siete appassionati di birra o semplicemente curiosi e assetati? Venite a vivere un’esperienza birraria unica. 3 giorni di musica, luppolo e divertimento!

Più di 15 birrifici artigianali

DJ set e concerti

Laboratori

Foodtrucks e creatori locali.

Espanol : Beer Wave Festival

¿Es usted un entusiasta de la cerveza o simplemente tiene curiosidad y sed? Venga y disfrute de una experiencia cervecera única. ¡3 días de música, lúpulo y diversión!

Más de 15 cervecerías artesanales

DJ Sets y conciertos

Talleres

Foodtrucks y creadores locales

L’événement Beer Wave Festival Périgny a été mis à jour le 2025-05-07 par La Rochelle Tourisme