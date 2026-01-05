Beethoven 7 Sasha Waltz & Guests Rouen

Beethoven 7 Sasha Waltz & Guests

Place des Arts Rouen Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-20 20:00:00

fin : 2026-03-20 21:45:00

Date(s) :

2026-03-20 2026-03-21 2026-03-22

Durée 1h45, entracte inclus

Pour Beethoven 7, l’Orchestre rejoint la fosse et fait dialoguer en direct la musique de Beethoven avecla danse de Sasha Waltz. La chorégraphe s’empare de cette symphonie composée à la fin de la vie du compositeur alors qu’il était déjà sourd et la confronte aux tumultes de notre époque l’échec d’une révolution, le retour (forcé) aux anciennes traditions, la friction entre le désir de transformation sociale, la restauration, la perte de liberté et de perspectives d’avenir qui en découle. En première partie, sur les sons électroniques du compositeur chilien Diego Noguera, Sasha Waltz poursuit sa réflexion sur les utopies et explore les thèmes de la désillusion, de la résistance et de la quête de liberté. Tel un dialogue avec Beethoven, la chorégraphe interroge les idéaux brisés du compositeur face aux grands défis contemporains.

– Introduction à l’œuvre, 1h avant le spectacle .

Place des Arts Rouen 76000 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 98 74 78 billetterie@oonr.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

