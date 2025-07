BEETHOVEN #8 CHEVALIER • SIBELIUS • BEETHOVEN Montpellier

Allée de la Citadelle Montpellier Hérault

Tarif : 26 – 26 – 47 EUR

Début : 2025-12-12

fin : 2025-12-12

2025-12-12

Éveil et maîtrise, de la création contemporaine jusqu’aux sommets du répertoire classique !

Éveil et maîtrise, de la création contemporaine jusqu’aux sommets du répertoire classique !

Sous la direction énergique de Case Scaglione, directeur musical de l’Orchestre national d’Île-de-France, votre Orchestre national ouvre la soirée avec Réveil à l’aube d’une ville de Lisa Chevalier, jeune lauréate du concours Unanimes 2024. Cette œuvre contemporaine évoque la renaissance urbaine à travers des textures orchestrales innovantes. Voici ensuite la Symphonie n°7 de Jean Sibelius, œuvre d’une seule coulée qui nous transporte des profondeurs les plus sombres aux éclats les plus lumineux.

Après l’entracte, Beethoven prend possession de la scène avec l’Ouverture Leonore n°3, véritable opéra condensé en quelques minutes, puis la Symphonie n°8, joyau souvent éclipsé par ses sœurs plus célèbres. Sous son apparente légèreté classique, elle nous révèle toute l’inventivité et l’humour du génie beethovénien. Un concert qui célèbre la vitalité éternelle de la création musicale à travers les siècles.

Au Programme

Lisa Chevalier (née en 1995)

Réveil à l’aube d’une ville

Jean Sibelius (1865 – 1957)

Symphonie n°7 opus 105

Ludwig van Beethoven (1770 – 1827)

• Symphonie n°8 en fa majeur opus 93

• Ouverture Leonore n°3 en ut majeur opus 72a .

Allée de la Citadelle Montpellier 34000 Hérault Occitanie +33 4 67 60 19 99

