BEETHOVEN AU FIL DE L’EAU – Agde 28 juin 2025 07:00

Hérault

BEETHOVEN AU FIL DE L’EAU Avenue Raymond Pitet Agde Hérault

Tarif : 20 – 20 – 20 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-28

fin : 2025-06-28

Date(s) :

2025-06-28

Concert proposé par l’Orchestre Symphonique Agapé dans le cadre de la Fête du fleuve.

Ouverture d’Egmond et Symphonie Pastorale > direction, François Durand

Ouverture de Coriolan > direction, Franck Fontcouberte

Directeur de l’École de Musique et des Arts d’Agde, François Durand a créé en 2008 une saison symphonique. Celle-ci a pris le nom d’Orchestre Symphonique Agapé en 2016. L’orchestre a conquis son public avec ses Concerts Viennois, ses concerts symphoniques, les Choeurs d’Opéra mais il est parti aussi à la découverte d’un autre répertoire avec les Beatles, les Rolling Stones et Pink Floyd en version symphonique, ainsi qu’avec des musiques de films.

Pour son dernier concert à la tête de l’Orchestre Symphonique Agapé, François Durand a choisi un programme Beethoven, notamment la Symphonie Pastorale qui prendra toute sa dimension dans l’écrin de nature qu’est le parc de Belle-Isle du château Laurens.

Franck Fontcouberte est Directeur artistique de l’ensemble instrumental Contrepoint, du festival “MusicaSète”, des “Rencontres Gigeantesques”, de l’Ensemble Vocal et instrumental de Montpellier et le chef d’orchestre de l’ensemble londonien United Strings of Europe. .

Avenue Raymond Pitet

Agde 34300 Hérault Occitanie

English :

Concert by the Agapé Symphony Orchestra as part of the River Festival.

German :

Konzert, das vom Agape Symphony Orchestra im Rahmen des Flussfestes angeboten wird.

Italiano :

Concerto dell’Orchestra Sinfonica di Agapé nell’ambito del River Festival.

Espanol :

Concierto de la Orquesta Sinfónica Agapé en el marco del Festival del Río.

