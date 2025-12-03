BEETHOVEN – BROADWOOD – REFECTOIRE DES CONVERS Asnieres Sur Oise

BEETHOVEN – BROADWOOD Début : 2026-06-07 à 15:30. Tarif : – euros.

LE FESTIVAL DE ROYAUMONT – ÉDITION 2025BEETHOVEN – BROADWOOD : L’ITINÉRAIRE D’UN PIANO DE LONDRES À VIENNE – RÉFECTOIRE DES CONVERS Le 07 juin 2026 – 15:30Durée : 01h15A partir de 10 ans. A la fin de sa vie, l’instrument préféré de Beethoven était un piano Broadwood de 1817. La facture de piano, à cette époque, était en pleine évolution et l’œuvre du compositeur viennois en porte le témoignage. Passionnée depuis son plus jeune âge par les claviers anciens, Maude Gratton fait revivre cette période de grands changements, qui voyait Beethoven atteindre les sommets d’inventivité en même temps qu’il ouvrait de nouveaux horizons sonores. La musicienne s’appuie pour cela sur un autre piano Broadwood, daté de 1822 et s’inspire des partitions originales conservées à la Bibliothèque musicale François Lang.

REFECTOIRE DES CONVERS . 95270 Asnieres Sur Oise 95