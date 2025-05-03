BEETHOVEN ET LA SYMPHONIE DES HEROS – SEINE MUSICALE – AUDITORIUM P.DEVEDJIAN Boulogne Billancourt

STS EVENEMENTS PRÉSENTE : BEETHOVEN ET LA SYMPHONIE DES HEROS- La distributionMarc Korovitch · directionJulie Terranti · présentationLauréate du Concours Edouard Colonne – Violon · Xiaorao Li- Le programmeBEETHOVEN · Symphonie n°3Bienvenue dans l’univers héroïque de Ludwig van Beethoven avec sa Troisième Symphonie, une œuvre qui nous plonge dans une bousculade d’émotions fortes et de grands moments de musique !Dans cette symphonie, Beethoven contraste des passages intenses et triomphants avec des moments de douceur, illustrant ainsi la lutte intérieure du héros et ses instants de réflexion.À travers chaque mouvement, les enfants découvriront comment Beethoven utilise l’orchestre pour peindre des images, créer des contrastes et faire vivre cette histoire musicale palpitante. Pendant ce concert, place aux talents de demain avec une création pour violon et orchestre d’un jeune compositeur, interprétée par Xiaorao Li, lauréate du concours Édouard Colonne 2025 !

SEINE MUSICALE – AUDITORIUM P.DEVEDJIAN ILE SEGUIN 92100 Boulogne Billancourt 92