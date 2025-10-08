Beethoven Folk Augmenté Quatuor Zaïde, Raphaël Maillet et étudiants-es de l’ESM théâtre Piccolo Chalon-sur-Saône

Beethoven Folk Augmenté Quatuor Zaïde, Raphaël Maillet et étudiants-es de l’ESM

théâtre Piccolo 34 rue aux Fèvres Chalon-sur-Saône Saône-et-Loire

Début : 2026-01-20 19:00:00

fin : 2026-01-20 20:00:00

2026-01-20

Avec Raphaël Maillet, spécialiste de musique traditionnelle, et les élèves de l’ESM, le quatuor Zaïde vous emmène dans leur laboratoire de recherche pour aller découvrir la musique traditionnelle cachée dans les pièces les plus connues de la musique de Beethoven. Ensemble, ils apportent un nouveau regard sur cette musique un regard d’aujourd’hui qui n’a rien perdu de sa force ni de sa liberté. Le Quatuor Zaïde fait le pari que la musique de Beethoven peut parler à toutes les oreilles, à condition d’oser l’écouter autrement. .

théâtre Piccolo 34 rue aux Fèvres Chalon-sur-Saône 71100 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 42 42 65 conservatoire@legrandchalon.fr

