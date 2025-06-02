BEETHOVEN, LA 7EME – SEINE MUSICALE – AUDITORIUM P.DEVEDJIAN Boulogne Billancourt

BEETHOVEN, LA 7EME – SEINE MUSICALE – AUDITORIUM P.DEVEDJIAN Boulogne Billancourt jeudi 19 février 2026.

BEETHOVEN, LA 7EME Début : 2026-02-19 à 20:00. Tarif : – euros.

STS EVENEMENTS PRÉSENTE : BEETHOVEN, LA 7EMEEntre virtuosité éclatante et intensité tragique, Sunwook Kim et Insula orchestra redonnent vie à Beethoven. Du premier concerto lumineux à la Septième symphonie et son célèbre Allegretto, une puissante fresque musicale portée par un double orchestre.Beethoven demeure l’un des plus fils rouges d’Insula orchestra. Pour le Concerto n° 1 – le seul que n’ait pas encore interprété l’orchestre –, Laurence Equilbey invite Sunwook Kim, un interprète magistral, charismatique, salué par les plus grandes scènes internationales. Créée en 1813, la Symphonie n° 7 reflète et sublime le terrible climat d’une Europe à feu et à sang, notamment dans son deuxième mouvement, rythmé par une implacable marche funèbre. Insula orchestra restitue l’âme originelle de l’œuvre en interprétant la symphonie avec Insula camerata en double orchestre. Durée : 1h45 avec entracte PROGRAMME BeethovenConcerto pour piano n° 1Symphonie n° 7DISTRIBUTION Alice Sara Ott, piano Insula orchestraInsula camerata Laurence Equilbey, direction

SEINE MUSICALE – AUDITORIUM P.DEVEDJIAN ILE SEGUIN 92100 Boulogne Billancourt 92