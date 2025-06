Beethoven Metalo Vivace – Compagnie Monsieur le directeur Gonesse, Salle Jacques Brel Gonesse

Beethoven Metalo Vivace – Compagnie Monsieur le directeur Mercredi 23 juillet, 19h00 Gonesse, Salle Jacques Brel Val-d’Oise

Gratuit – Tout public

Début : 2025-07-23T19:00:00 – 2025-07-23T19:30:00

Fin : 2025-07-23T19:00:00 – 2025-07-23T19:30:00

Mercredi 23 juillet, 19h

En face de la salle Jacques Brel, Gonesse

30 mn – Plein air

Acrobatie aérienne, humour et guitare de haut vol : c’est le programme décoiffant que propose cette performance intrépide. On y écoute de la musique métal exécutée piano solo puis on y découvre la 9ème Symphonie de Beethoven tronçonnée par un volubile et curieux chef d’orchestre qui joue de la guitare électrique tout en grimpant à la corde.

Partenaire : Ville de Gonesse

Gonesse, Salle Jacques Brel Salle Jacques Brel, Gonesse Gonesse 95500 Val-d’Oise Île-de-France

