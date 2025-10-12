BEETHOVEN / RACHMANINOV – SEINE MUSICALE – AUDITORIUM P.DEVEDJIAN Boulogne Billancourt

BEETHOVEN / RACHMANINOV – SEINE MUSICALE – AUDITORIUM P.DEVEDJIAN Boulogne Billancourt dimanche 12 octobre 2025.

STS EVENEMENTS PRÉSENTE : BEETHOVEN / RACHMANINOVD’un Beethoven impétueux à un Rachmaninov crépusculaire, ce concert explore toute la richesse du romantisme. Les concertos de Beethoven n’ont plus aucun secret pour le talentueux pianiste Jan Lisiecki. N’en a-t-il pas enregistré l’intégrale (jubilatoire !) au disque ? Au côté du Royal Scottish National Orchestra et son directeur musical Thomas Søndergard, il interprétera le Concerto n°3, une œuvre faite d’ombre et de lumière et l’un des premiers modèles du style romantique. L’orchestre complètera le concert avec les Danses Symphoniques de Rachmaninov, composées après l’émigration du compositeur russe outre-Atlantique. Brillantes et inventives, elles dévoilent un homme au soir de sa vie mais néanmoins au sommet de son art. Durée : 2H avec entracte PROGRAMME Beethoven Concerto pour piano n°3 RachmaninovDanses symphoniquesDISTRIBUTION Jan Lisiecki, pianoRoyal Scottish National OrchestraThomas Søndergård, direction

SEINE MUSICALE – AUDITORIUM P.DEVEDJIAN ILE SEGUIN 92100 Boulogne Billancourt 92