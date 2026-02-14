BEETHOVEN, Star, Strasbourg

BEETHOVEN Samedi 21 mars, 11h00 Star Collectivité européenne d’Alsace

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-03-21T11:00:00+01:00 – 2026-03-21T12:48:00+01:00

Fin : 2026-03-21T11:00:00+01:00 – 2026-03-21T12:48:00+01:00

A l’époque où il compose la Neuvième Symphonie, le musicien Ludwig van Beethoven tombe éperdument amoureux de son assistante. Ce sentiment va tourner à l’obsession…

Star 27, rue du Jeu des enfants, Strasbourg Strasbourg 67000 Centre Collectivité européenne d’Alsace Grand Est [{« type »: « link », « value »: « https://www.cinema-star.com/horaires/ »}]

Beethoven – A l’époque où il compose la Neuvième Symphonie, le musicien Ludwig van Beethoven tombe éperdument amoureux de son assistante. Ce sentiment va tourner à l’obsession… Le Star BEETHOVEN