BEETHOVEN : Symphonie n°9 avec l’ Hymne à la Joie église Notre Dame du Travail Paris dimanche 25 janvier 2026.
Samedi 17 Janvier 15h30
Église Saint Philippe du Roule – 154 rue du Fbg St Honoré, 75008 Paris
– Métro : St Philippe du Roule, Miromesnil – Bus: 28, 32, 52, 80, 93, N02
Dimanche 25 Janvier 15h30
Église Notre Dame du Travail – 59 Rue Vercingétorix – 75014 Paris
– Métro 13 : Pernéty – Bus : 88, 59
BEETHOVEN : Symphonie n°9
avec le Célèbre » Hymne à la Joie » chanté par le Choeur !
par l’Orchestre Symphonique :
LA PHILHARMONIE PARISIENNE
et le Choeur Europa Voce
: Direction – JÉRÔME SIMON
les SOLISTES :
Soprano Julia Jeanne-Bianchi
Alto Clara Pécot
Ténor Boris Mvuezolo
Basse Andry Razafinimanana
Le dimanche 25 janvier 2026
de 15h30 à 17h00
payant
Les Concerts Ne Sont Pas Gratuits
Un Don Respectueux de 8€ par personne
vous sera demandé sur place en espèce (pas de Carte Bancaire)
Par Respect du Travail de Qualité des Musiciens !!!
Public jeunes et adultes.
église Notre Dame du Travail 59 Rue Vercingétorix 75014 Paris
