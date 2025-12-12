BEETHOVEN : Symphonie n°9 avec l’ Hymne à la Joie église St Philippe du Roule Paris

Samedi 17 Janvier 15h30

Église Saint Philippe du Roule – 154 rue du Fbg St Honoré, 75008 Paris

– Métro : St Philippe du Roule, Miromesnil – Bus: 28, 32, 52, 80, 93, N02

Dimanche 25 Janvier 15h30

Église Notre Dame du Travail – 59 Rue Vercingétorix – 75014 Paris

– Métro 13 : Pernéty – Bus : 88, 59

BEETHOVEN : Symphonie n°9

avec le Célèbre » Hymne à la Joie » chanté par le Choeur !

par l’Orchestre Symphonique :

LA PHILHARMONIE PARISIENNE

et le Choeur Europa Voce

: Direction – JÉRÔME SIMON

les SOLISTES :

Soprano Julia Jeanne-Bianchi

Alto Clara Pécot

Ténor Boris Mvuezolo

Basse Andry Razafinimanana

Les Concerts Ne Sont Pas Gratuits

Un Don Respectueux de 8€ par personne vous sera demandé sur place en espèce (pas de Carte Bancaire)

Par Respect du Travail de Qualité des Musiciens !!!

BEETHOVEN : Symphonie n°9 avec le célèbre » Hymne à la Joie » chanté par le Choeur !

Le samedi 17 janvier 2026

de 15h30 à 17h00

payant

Les Concerts Ne Sont Pas Gratuits

Un Don Respectueux de 8€ par personne

vous sera demandé sur place en espèce (pas de Carte Bancaire)

Par Respect du Travail de Qualité des Musiciens !!!

Public jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-01-17T16:30:00+01:00

fin : 2026-01-17T18:00:00+01:00

Date(s) : 2026-01-17T15:30:00+02:00_2026-01-17T17:00:00+02:00

église St Philippe du Roule 154 rue du Fbg St Honoré 75008 Paris

https://www.eventbrite.fr/e/1977369964794?aff=oddtdtcreator