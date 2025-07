Beethoven, une passion marseillaise l’armée des romantiques Théâtre de l’Oeuvre Marseille 1er Arrondissement

Beethoven, une passion marseillaise l’armée des romantiques

Vendredi 19 septembre 2025 à partir de 20h30. Théâtre de l’Oeuvre 1 rue Mission de France Marseille 1er Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : 12 – 12 – 17 EUR

Début : Vendredi 2025-09-19 20:30:00

C’est une histoire oubliée que fait revivre L’Armée des Romantiques dans un spectacle entre musique de chambre et récit historique.

Marseille, ville romantique ?

Contre toute attente, le XIXe siècle marseillais s’est révélé être un véritable foyer de passion musicale autour de l’œuvre de Beethoven. Bourgeois mélomanes, salons privés, orchestres amateurs et salles de concert ont contribué à faire de la cité phocéenne une pionnière dans la diffusion du génie de Bonn… parfois même avant Paris !



C’est cette histoire oubliée que fait revivre L’Armée des Romantiques dans un spectacle entre musique de chambre et récit historique, porté par le pianiste Rémy Cardinale, le violoniste Emmanuel Balssa, le violoncelliste Girolamo Bottiglieri et le comédien et metteur en scène Jean Manifacier.



Un festival ancré dans le patrimoine

Ce concert lance la seconde édition du festival Les Passions marseillaises, imaginé par L’Armée des Romantiques pour réaffirmer l’importance du romantisme dans l’histoire culturelle de Marseille. En partenariat avec des lieux emblématiques comme le Musée d’Histoire, le Conservatoire du Palais Carli ou le Théâtre de l’Œuvre, le festival redonne vie à une époque oubliée, à travers une programmation musicale exigeante et sensible.



Bientôt en scène le piano Boisselot de 1841

Le festival accompagne également la renaissance d’un instrument d’exception un piano marseillais de la célèbre manufacture Boisselot, restauré par le maître d’art Matthieu Vion. Un geste fort pour rendre justice à un pan méconnu du patrimoine musical local — et faire vibrer, à nouveau, le son du romantisme à Marseille. .

Théâtre de l’Oeuvre 1 rue Mission de France Marseille 1er Arrondissement 13001 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur reservation@theatre-oeuvre.com

English :

L?Armée des Romantiques brings this forgotten history to life in a show combining chamber music and historical narrative.

German :

Diese vergessene Geschichte wird von L’Armée des Romantiques in einer Aufführung zwischen Kammermusik und historischer Erzählung wiederbelebt.

Italiano :

L’Armée des Romantiques fa rivivere questa storia dimenticata in uno spettacolo che unisce musica da camera e narrazione storica.

Espanol :

L’Armée des Romantiques da vida a esta historia olvidada en un espectáculo que combina música de cámara y narración histórica.

