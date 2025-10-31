Beetlejuice Pojection spéciale Halloween CCER Tréguier Tréguier

Beetlejuice Pojection spéciale Halloween CCER Tréguier Tréguier vendredi 31 octobre 2025.

Beetlejuice Pojection spéciale Halloween

CCER Tréguier 7 Bis Rue de la Chalotais Tréguier Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-31 18:30:00

fin : 2025-10-31 20:00:00

Date(s) :

2025-10-31

Comédie fantastique USA 1988 1h32 VF (Tout public, à partir de 8 ans)

De Tim Burton

Avec Michaël Keaton, Alec Baldwin, Gena Davis, Winona Ryder.

Adam et Barbara Maitland connaissent un bonheur sans nuage dans leur jolie maison quand un accident de la route les expédie dans l’autre monde. Devenus fantômes, ils reviennent hanter leur demeure. Cependant, leur calme est bientôt troublé par l’arrivée des nouveaux propriétaires, une famille de bourgeois new-yorkais excentriques et bruyants. Adam et Barbara ont bien l’intention de les faire déguerpir.

Complètement loufoque et déjanté, Beetlejuice est une pure merveille visuelle. Michael Keaton est tout simplement excellent. L’un des tous premiers films d’un génie en devenir: Tim Burton. A ne pas manquer! .

CCER Tréguier 7 Bis Rue de la Chalotais Tréguier 22220 Côtes-d’Armor Bretagne

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Beetlejuice Pojection spéciale Halloween Tréguier a été mis à jour le 2025-10-20 par SITARMOR