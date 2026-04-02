Plougras

Beffou, motte ou pas motte ?

Etang de Beffou Plougras Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30 10:30:00

fin : 2026-05-30 12:00:00

Date(s) :

2026-05-30

Dans le cadre de la programmation culturelle du Pays d’art et d’histoire du Trégor.

Ce site archéologique n’a pas fini de livrer ses secrets et c’est vous qui allez les découvrir ! Documents anciens, techniques nouvelles…

Vous en découvrirez davantage sur l’occupation de ce lieu au Moyen-Age au cours d’une balade champêtre. .

Etang de Beffou Plougras 22780 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 04 04 64

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English :

L’événement Beffou, motte ou pas motte ? Plougras a été mis à jour le 2026-04-02 par SITARMOR