Beffrois du patrimoine mondial, témoins de notre histoire territoriale Abbeville

Beffrois du patrimoine mondial, témoins de notre histoire territoriale

34-36 Rue des Capucins Abbeville Somme

Début : 2025-10-21 14:00:00

fin : 2026-02-28 17:00:00

2025-10-21

Exposition temporaire hors-les-murs du Beffroi musée Bouchers de Perthes Manessier

Cette exposition met en lumière la richesse architecturale et symbolique des beffrois de notre territoire, véritables repères urbains et témoins de la vie communale à travers les siècles.

Elle propose de redécouvrir leurs fonctions, leurs transformations et leur place dans l’histoire collective des villes de la région.

34-36 Rue des Capucins Abbeville 80100 Somme Hauts-de-France +33 3 22 20 29 69

English :

Temporary exhibition outside the walls of the Beffroi musée Bouchers de Perthes Manessier

This exhibition highlights the architectural and symbolic wealth of our region?s belfries, veritable urban landmarks and witnesses to communal life through the centuries.

It invites visitors to rediscover their functions, their transformations and their place in the collective history of the region?s towns.

German :

Sonderausstellung außerhalb der Mauern des Belfrieds Museum Bouchers de Perthes Manessier

Diese Ausstellung beleuchtet den architektonischen und symbolischen Reichtum der Belfriede in unserer Region, die echte städtische Orientierungspunkte und Zeugen des kommunalen Lebens im Laufe der Jahrhunderte sind.

Sie bietet die Möglichkeit, ihre Funktionen, ihre Veränderungen und ihren Platz in der kollektiven Geschichte der Städte der Region wiederzuentdecken.

Italiano :

Mostra temporanea fuori dalle mura del Belfry musée Bouchers de Perthes Manessier

Questa mostra mette in luce la ricchezza architettonica e simbolica dei campanili della nostra regione, veri e propri punti di riferimento urbani e testimoni della vita comunitaria nel corso dei secoli.

Invita i visitatori a riscoprire le loro funzioni, le loro trasformazioni e il loro posto nella storia collettiva delle città della regione.

Espanol :

Exposición temporal fuera de los muros del Campanario musée Bouchers de Perthes Manessier

Esta exposición pone de relieve la riqueza arquitectónica y simbólica de los campanarios de nuestra región, auténticos hitos urbanos y testigos de la vida comunitaria a lo largo de los siglos.

Invita al visitante a redescubrir sus funciones, sus transformaciones y su lugar en la historia colectiva de las ciudades de la región.

