Before Carnaval after char

61 rue d’Ebersmunster Hilsenheim Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-01-24 16:00:00

fin : 2026-01-24

Date(s) :

2026-01-24

Après une longue journée de boulot, il existe les afterworks…

Eh bien, après une journée à bosser sur les chars, chez nous, il y a AFTER CHAR !

Et pour lancer la saison carnavalesque 2026 comme il se doit, on vous invite à notre Before Carnaval After Char.

Costumé, en tenue de travail… venez comme vous êtes !

Formule Schnitzel Brot + frites + dessert 12 € (sur réservation) Buvette & petite restauration toute la soirée .

61 rue d’Ebersmunster Hilsenheim 67600 Bas-Rhin Grand Est +33 6 78 65 56 56 helserhaxa@yahoo.com

English :

L’événement Before Carnaval after char Hilsenheim a été mis à jour le 2025-12-08 par Office de tourisme du Grand Ried