Before Carnaval after char Hilsenheim
Before Carnaval after char Hilsenheim samedi 24 janvier 2026.
61 rue d’Ebersmunster Hilsenheim Bas-Rhin
Début : Samedi 2026-01-24 16:00:00
fin : 2026-01-24
2026-01-24
Après une longue journée de boulot, il existe les afterworks…
Eh bien, après une journée à bosser sur les chars, chez nous, il y a AFTER CHAR !
Et pour lancer la saison carnavalesque 2026 comme il se doit, on vous invite à notre Before Carnaval After Char.
Costumé, en tenue de travail… venez comme vous êtes !
Formule Schnitzel Brot + frites + dessert 12 € (sur réservation) Buvette & petite restauration toute la soirée .
61 rue d’Ebersmunster Hilsenheim 67600 Bas-Rhin Grand Est +33 6 78 65 56 56 helserhaxa@yahoo.com
