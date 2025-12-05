BEFORE CHRISTMAS DEGUSTATION Murviel-lès-Béziers

BEFORE CHRISTMAS DEGUSTATION

Route de Réals Murviel-lès-Béziers Hérault

Toute l’équipe des Domaines Julien et Fils est heureuse de vous convier à

une soirée dégustation le

Vendredi 5 décembre à partir de 18h00

au Caveau du Château de Mus. Au programme, dégustation des vins, buffet offert, musique. Venez nombreux, on vous attend pour partager un moment en toute convivialité.

Au plaisir de vous accueillir !

Route de Réals Murviel-lès-Béziers 34490 Hérault Occitanie +33 4 67 62 36 15 commercial@julien.vin

English :

The entire Domaines Julien et Fils team is pleased to invite you to

a wine-tasting evening on

Friday December 5th from 6.00 pm

at the Caveau du Château de Mus. On the program: wine tasting, buffet, music. Come one, come all, we look forward to seeing you there.

We look forward to welcoming you!

