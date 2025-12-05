BEFORE CHRISTMAS DEGUSTATION Murviel-lès-Béziers
BEFORE CHRISTMAS DEGUSTATION Murviel-lès-Béziers vendredi 5 décembre 2025.
BEFORE CHRISTMAS DEGUSTATION
Route de Réals Murviel-lès-Béziers Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-05
fin : 2025-12-05
Date(s) :
2025-12-05
Toute l’équipe des Domaines Julien et Fils est heureuse de vous convier à
une soirée dégustation le
Vendredi 5 décembre à partir de 18h00
au Caveau du Château de Mus. Au programme, dégustation des vins, buffet offert, musique. Venez nombreux, on vous attend pour partager un moment en toute convivialité.
Au plaisir de vous accueillir !
.
Route de Réals Murviel-lès-Béziers 34490 Hérault Occitanie +33 4 67 62 36 15 commercial@julien.vin
English :
The entire Domaines Julien et Fils team is pleased to invite you to
a wine-tasting evening on
Friday December 5th from 6.00 pm
at the Caveau du Château de Mus. On the program: wine tasting, buffet, music. Come one, come all, we look forward to seeing you there.
We look forward to welcoming you!
L’événement BEFORE CHRISTMAS DEGUSTATION Murviel-lès-Béziers a été mis à jour le 2025-11-28 par 34 OT AVANT-MONTS