BEFORE DE NOEL CHEZ GUIBS AVEC BLEU GRAS Brasserie Guibs Beer Mayenne

BEFORE DE NOEL CHEZ GUIBS AVEC BLEU GRAS

Brasserie Guibs Beer 139 Impasse Thomas Alva Edison Mayenne Mayenne

Début : 2025-12-20 19:30:00

fin : 2025-12-20

2025-12-20

Pour fêter les 3 mois de la GUIBS c’est un concert aux petits oignons que nous vous proposons. Bleu Gras va nous réchauffer le cœur pour les fêtes de fin d’année et de début des vacances !

L’histoire de Bleu Gras démarre par un coup de cœur pour le banjo. Instrument phare des musiques populaires américaines (bluegrass, country, folk), il emmènera les 4 amis vers les rudes montagnes des Appalaches, berceau de ces musiques. Composé de traditionnels country mais aussi de relectures du mythique groupe de punk folk US. Loin de tout purisme country, prenant parfois des accents rock’n’roll, leur musique est portée par une allégresse revigorante.

Il y aura aussi de la bière chaude pour l’occasion et La Noël sera toujours à la pression. Comme on ne change pas une équipe qui gagne Food Truck Toutatis sera aussi pour remplir vos ventres de pizzas ! .

English :

To celebrate the 3-month anniversary of GUIBS, we’re putting on a special concert for you. Bleu Gras will warm our hearts for the festive season and the beginning of the vacations!

