Before du Jardin d’Hiver, Le Bistrot de St So, Lille

Before du Jardin d’Hiver 21 et 22 février Le Bistrot de St So Nord

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-02-21T21:00:00+01:00 – 2026-02-21T23:59:00+01:00

Fin : 2026-02-22T00:00:00+01:00 – 2026-02-22T01:30:00+01:00

Une semaine avant que l’hiver ne se fissure pour de bon,

Le Jardin d’Hiver lance le compte à rebours.❄️❤️‍

Le 21 février, rendez-vous au Bistrot de St So pour un before pensé comme un premier souffle, une montée en tension avant les deux nuits du Grand Sud.

De 20h30 à 01h30, une sélection brute et sans détour pour annoncer ce qui arrive.

Entre Hardtrance, Hard Techno et Hardcore, Slaycebee, Ülysse et A5KM porteront ce premier coup.

Entrée gratuite, uniquement sur présentation d’un billet shotgun : https://shotgun.live/fr/events/before-du-jardin-d-hiver-2026

Bistrot de St So — Lille

Samedi 21 février

⏰ 20h30 → 01h30

Le Jardin d’Hiver commence ici.

Le Bistrot de St So 17 Boulevard Jean-Baptiste Lebas Lille 59046 Lille-Centre Nord Hauts-de-France

