Before Fête de la musique – Parking de la Mairie Ligny-le-Châtel 21 juin 2025 17:30

Yonne

Before Fête de la musique Parking de la Mairie Grande Rue Ligny-le-Châtel Yonne

Début : 2025-06-21 17:30:00

2025-06-21

L’École de Musique et de Danse de la 3CVT vous propose concerts, démonstrations instrumentales et spectacles de danse. Découvrez les talents de notre région et laissez-vous emporter par la diversité musicale proposée par nos musiciens en herbe et confirmés. .

Parking de la Mairie Grande Rue

Ligny-le-Châtel 89144 Yonne Bourgogne-Franche-Comté stvincent2026.communication@gmail.com

