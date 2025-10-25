Before Halloween AIGNAN Aignan

Before Halloween AIGNAN Aignan samedi 25 octobre 2025.

Before Halloween

AIGNAN 4, rue du bataillon de l’Armagnac Aignan Gers

Début : 2025-10-25 21:00:00

fin : 2025-10-25

2025-10-25

Prêts pour une nuit terrifiante ?

Le foyer des jeunes Lé Auté Cùn revient pour une soirée Before Halloween qui s’annonce monstrueuse !

Pour animer cette soirée, vous retrouverez DJ CLem et DJ Carloxx aux platines

Toutes les consommations seront au prix unique de 2€

Rendez-vous à la Maison Bleue… le reste, c’est vous qui l’écrivez.

AIGNAN 4, rue du bataillon de l’Armagnac Aignan 32290 Gers Occitanie +33 6 68 58 72 58 gepra.aignan@orange.fr

English :

Ready for a terrifying night?

The Lé Auté Cùn youth club is back for a monstrous Before Halloween party!

The evening will be hosted by DJ CLem and DJ Carloxx

All drinks are priced at 2?

See you at the Maison Bleue? the rest is up to you.

German :

Bist du bereit für eine gruselige Nacht?

Das Jugendzentrum Lé Auté Cùn lädt wieder zu einer monströsen Before-Halloween-Party ein!

Für die Unterhaltung sorgen DJ CLem und DJ Carloxx an den Plattentellern

Alle Getränke kosten 2 Euro

Wir treffen uns im Blauen Haus, den Rest schreiben Sie selbst.

Italiano :

Pronti per una notte terrificante?

L’ostello della gioventù Lé Auté Cùn torna per una mostruosa festa Before Halloween!

DJ CLem e DJ Carloxx animeranno la serata

Tutte le bevande costeranno solo 2?

Ci vediamo alla Maison Bleue? Il resto dipende da voi.

Espanol :

¿Listo para una noche terrorífica?

El albergue juvenil Lé Auté Cùn vuelve con una monstruosa fiesta Before Halloween

DJ CLem y DJ Carloxx se encargarán de amenizar la velada

Todas las bebidas costarán sólo 2?

Nos vemos en la Maison Bleue? el resto depende de ti.

