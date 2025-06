Before Party au Café du Commerce Café du Commerce Mouriès 27 juin 2025 19:00

Bouches-du-Rhône

Before Party au Café du Commerce Vendredi 27 juin 2025 à partir de 19h. Café du Commerce 19 cours Paul Révoil Mouriès Bouches-du-Rhône

Début : Vendredi 2025-06-27 19:00:00

Le Café du Commerce à Mouriès vous propose une Before Party, vendredi 27 juin à partir de 19h !

Venez profiter d’une ambiance conviviale, de bonnes vibes et de la musique entraînante d’un DJ talentueux, DJ Tomy !

Une soirée parfaite pour se détendre, échanger et commencer la nuit en beauté ! .

Café du Commerce 19 cours Paul Révoil

Mouriès 13890 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 92 70 03

English :

The Café du Commerce in Mouriès is hosting a Before Party on Friday 27 June from 7pm!

German :

Das Café du Commerce in Mouriès lädt am Freitag

Italiano :

Il Café du Commerce di Mouriès organizza un Before Party venerdì 27 giugno a partire dalle 19.00!

Espanol :

El Café du Commerce de Mouriès organiza una Before Party el viernes 27 de junio a partir de las 19.00 horas

