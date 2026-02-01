Before Planet Parade #01 Ground Control Paris

Fin février aura lieu un grand alignement planétaire. De la même manière qu’il a désigné le nom de notre association, ce phénomène astrologique va marquer une nouvelle étape dans le projet Planet Parade : notre premier événement depuis la création de l’association !

Nous vous donnons rendez-vous samedi 28 février à partir de 18h30, à Ground Control, pour fêter le premier pas de la Planet Parade

Pour ce Before Planet Parade, nous souhaitons créer un véritable espace de rencontres et d’échanges pour les initiateur·ices de la Planet Parade, les bénévoles, les partenaires et les curieux·ses. Cette première manifestation portera l’ADN du projet : éco-conçue, festive, inclusive et engagée.

Si vous faites déjà partie de l’aventure, venez rencontrer les autres formidables personnes qui font vivre le projet !

Vous ne nous connaissez pas encore ? Nous avons une programmation construite pour vous faire découvrir le projet :

18h30 : Apéro et présentation Planet Parade

19h – 0h30 : DJs set d’Un Dos Drey, TheBoyYouNeed, Eva Peel, Remremx (Planète Boum Boum), Geiger303, Bevel…

Ouvert à tous·tes

Activités pour enfants prévues (TBC)

La Planet Parade propose son premier rdv physique en vue de la manifestation du samedi 3 juillet 2027. La soirée démarre avec un apéro suivi de DJs set sélectionnés par la revue Pioche!

Le samedi 28 février 2026

de 18h00 à 00h30

gratuit sous condition Tout public.

Ground Control 81 rue du Charolais 75012 Paris

