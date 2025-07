Bégadan fête le 14 juillet Bégadan

Bégadan fête le 14 juillet Bégadan lundi 14 juillet 2025.

Bégadan fête le 14 juillet

Port de By Bégadan Gironde

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-14 18:00:00

fin : 2025-07-14

Date(s) :

2025-07-14

L’Office de Tourisme Médoc-Vignoble vous informe

Venez fêter le 14 juillet au Port de By, à partir de 18h.

Buvette et restauration avec un food-truck, dans une ambiance musicale.

Merci de venir avec vos assiettes, verres et couverts.

Et à partir de 17h, la maison éclusière du Port de By présentera une exposition sur l’histoire passée et présente du Port de By.

Un feu d’artifices sera proposé pour finir la soirée en beauté. .

Port de By Bégadan 33340 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 41 50 15 mairie.begadan@wanadoo.fr

English : Bégadan fête le 14 juillet

German : Bégadan fête le 14 juillet

Italiano :

Espanol : Bégadan fête le 14 juillet

L’événement Bégadan fête le 14 juillet Bégadan a été mis à jour le 2025-07-03 par OT Médoc-Vignoble