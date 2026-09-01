UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Morcenx-la-Nouvelle

« Bégayer l’obscur » – Association Culturelle Morcenaise Morcenx-la-Nouvelle

vendredi 25 septembre 2026 · Morcenx-la-Nouvelle

« Bégayer l’obscur » – Association Culturelle Morcenaise Morcenx-la-Nouvelle

Informations pratiques

Début
vendredi 25 septembre 2026
Fin
vendredi 25 septembre 2026
Heure de début
20:30:00
Adresse
Église du Bourg - Place du Bourg
Ville
40110 Morcenx-la-Nouvelle
Département
Landes
Tarif
0 0 0 Gratuit

Morcenx-la-Nouvelle

« Bégayer l’obscur » – Association Culturelle Morcenaise

Église du Bourg – Place du Bourg Morcenx-la-Nouvelle Landes

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-25 20:30:00
fin : 2026-09-25

Date(s) :
2026-09-25

Venez assister au récit théâtral/musical de David Sire et Cerf à partir de 20h30 à l’Église du bourg.
Tarif guichet : 15€
Tarif prévente HelloAsso ou Office de tourisme : 13€
Pack Duo : 20€
Moins de 18 ans : gratuit
Retrouvez plus d’informations ainsi que la billetterie en scannant le QR.
Venez assister au récit théâtral/musical de David Sire et Cerf à partir de 20h30 à l’Église du bourg.
Tarif guichet : 15€
Tarif prévente HelloAsso ou Office de tourisme : 13€
Pack Duo : 20€
Moins de 18 ans : gratuit
Retrouvez plus d’informations ainsi que la billetterie en scannant le QR code présent sur l’affiche.   .

Église du Bourg – Place du Bourg Morcenx-la-Nouvelle 40110 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 72 86 01 88  culture@morcenxlanouvelle.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : « Bégayer l’obscur » – Association Culturelle Morcenaise

Come see David Sire and Cerf’s theatrical/musical performance starting at 8:30 p.m. at the village church.
Box office price: 15?
Advance ticket price via HelloAsso or the Tourist Office: 13?
Duo Package: 20?
Under 18: free
Scan the QR code for more information and to purchase tickets.

L’événement « Bégayer l’obscur » – Association Culturelle Morcenaise Morcenx-la-Nouvelle a été mis à jour le 2026-09-08 par OT Morcenx

À voir aussi à Morcenx-la-Nouvelle (Landes)