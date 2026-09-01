Informations pratiques

Morcenx-la-Nouvelle

« Bégayer l’obscur » – Association Culturelle Morcenaise

Église du Bourg – Place du Bourg Morcenx-la-Nouvelle Landes

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-25 20:30:00

fin : 2026-09-25

Date(s) :

2026-09-25

Venez assister au récit théâtral/musical de David Sire et Cerf à partir de 20h30 à l’Église du bourg.

Tarif guichet : 15€

Tarif prévente HelloAsso ou Office de tourisme : 13€

Pack Duo : 20€

Moins de 18 ans : gratuit

Retrouvez plus d’informations ainsi que la billetterie en scannant le QR.

Venez assister au récit théâtral/musical de David Sire et Cerf à partir de 20h30 à l’Église du bourg.

Tarif guichet : 15€

Tarif prévente HelloAsso ou Office de tourisme : 13€

Pack Duo : 20€

Moins de 18 ans : gratuit

Retrouvez plus d’informations ainsi que la billetterie en scannant le QR code présent sur l’affiche. .

Église du Bourg – Place du Bourg Morcenx-la-Nouvelle 40110 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 72 86 01 88 culture@morcenxlanouvelle.fr

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English : « Bégayer l’obscur » – Association Culturelle Morcenaise

Come see David Sire and Cerf’s theatrical/musical performance starting at 8:30 p.m. at the village church.

Box office price: 15?

Advance ticket price via HelloAsso or the Tourist Office: 13?

Duo Package: 20?

Under 18: free

Scan the QR code for more information and to purchase tickets.

L’événement « Bégayer l’obscur » – Association Culturelle Morcenaise Morcenx-la-Nouvelle a été mis à jour le 2026-09-08 par OT Morcenx