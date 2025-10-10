Begayer l’obscur récit musical Excideuil

Salle du château Excideuil

Après avoir écrit des chansons pendant vingt ans, David Sire explore le récit conté, chanté, slamé. Une mue personnelle et artistique provoquée par la rencontre d’un sans-domicile réfugié dans la forêt. Cette présence bouleversante devient question obsédante comment et pourquoi vivre à la marge ?

Programmation culturelle de la Communauté de communes Isle Loue Auvézère en Périgord

Salle du château Excideuil 24160 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 62 46 58 culture@ccilap.fr

German :

Nachdem er zwanzig Jahre lang Lieder geschrieben hat, erforscht David Sire die Erzählung, den Gesang und den Slam. Eine persönliche und künstlerische Veränderung, die durch die Begegnung mit einem Obdachlosen ausgelöst wurde, der in den Wald geflüchtet war. Diese erschütternde Präsenz wird zu einer quälenden Frage: Wie und warum lebt man am Rande der Gesellschaft?

Italiano :

Dopo aver scritto canzoni per vent’anni, David Sire sta esplorando la narrazione, il canto e la slam poetry. Una trasformazione personale e artistica innescata dall’incontro con un senzatetto che si rifugia nella foresta. Questa presenza schiacciante diventa una domanda ossessionante: come e perché vivere ai margini?

