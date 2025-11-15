Begue Fall Afro Reggae Musique du monde Marseille 2e Arrondissement

Begue Fall Afro Reggae Musique du monde

Samedi 15 novembre 2025 à partir de 21h30. 16 Rue De L’evêché Marseille 2e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : 8 – 8 – 8 EUR

Le Latté sera baigné d'énergie positive grâce à un concert chaleureux aux couleurs de l'Afrique, avec un répertoire 100% original. Begue Fall c'est un chanteur sénégalais à la voix puissante et un guitariste rythmique camerounais au jeu endiablé.

Le Latté sera baigné d’énergie positive grâce à un concert chaleureux aux couleurs de l’Afrique, avec un répertoire 100% original. Begue Fall c’est un chanteur sénégalais à la voix puissante et un guitariste rythmique camerounais au jeu endiablé.



C’est un groupe qui monte sur scène avec l’engagement de transmettre de l’amour grâce aux paroles, aux attitudes, aux pas de danse rythmiques partagés avec le public. Des regards, des rires, le partage de l’amour d’être vivant, c’est le combat que mène Begue Fall.

Préparez vos meilleurs pas de danse car le voyage sera mouvementé !



Modou Bégué Fall auteur-compositeur-interprète

Simba guitare rythmique solo

Arabe Kapa Drummer batteur

Solal Ody Bassiste



PAF 8 € (placement libre, sans réservation)

Entre cocktails délicieux et repas raffinés, fusion des sens en perspective !

Notre chef vous concocte de petits plats faits maison à base de produits frais du marché de 20h à 00h. Pour dîner, la réservation est fortement conseillée .

16 Rue De L’evêché Marseille 2e Arrondissement 13002 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 9 82 33 19 20 latteclubevent@gmail.com

English :

This is a group that takes to the stage with a commitment to transmitting love through lyrics, attitudes and rhythmic dance steps shared with the audience.

German :

Es ist eine Gruppe, die mit der Verpflichtung auf die Bühne geht, Liebe durch Worte, Haltungen und rhythmische Tanzschritte, die mit dem Publikum geteilt werden, zu vermitteln.

Italiano :

È un gruppo che sale sul palco con l’impegno di trasmettere l’amore attraverso testi, atteggiamenti e passi di danza ritmici condivisi con il pubblico.

Espanol :

Se trata de un grupo que sube al escenario con el compromiso de transmitir amor a través de letras, actitudes y rítmicos pasos de baile compartidos con el público.

