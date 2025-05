Beilhadeg e brezhoneg (veillée) – Loisirs en gare Guiscriff, 26 mai 2025 20:00, Guiscriff.

Un groupe de collégiens bretonnants de la région de quimper vont passer deux journées en immersion dans la langue de leurs ancêtres. Une opportunité pour eux d’aller à la rencontre de locuteurs bretons au Pays du roi Morvan. Une veillée en breton, ouverte à tous et gratuite, est organisée à cette occasion. Au programme : chants et contes traditionnels, cidre jus, de pomme et gâteau breton. .

Guiscriff 56560 Morbihan Bretagne +33 6 76 80 22 64

