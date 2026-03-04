Béjart Ballet Lausanne, Zénith de Nantes Métropole, Saint-Herblain

Béjart Ballet Lausanne 28 et 29 mars Zénith de Nantes Métropole Loire-Atlantique

49 € à 135 €

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-03-28T20:00:00+01:00 – 2026-03-28T22:00:00+01:00

Fin : 2026-03-29T16:00:00+02:00 – 2026-03-29T18:00:00+02:00

Le programme :

« Béjart et nous » est un voyage à travers le répertoire dansé (et musical) de Maurice Béjart composé de solos, pas de deux et ensemble extraits de différents ballets tels que « Wien, Wien, nur du Allein », « La IXe Symphonie », « Mozart-Tango », « Brel et Barbara », etc… Une proposition artistique sensible de Julien Favreau, une immersion au cœur de l’œuvre éclectique et foisonnante du Maître interprétée par les danseuses et danseurs de sa compagnie d’aujourd’hui.

Entracte

« L’oiseau de Feu » évoque la renaissance et la splendeur du Phénix, sur une musique puissante d’Igor Stravinsky. À travers cette œuvre, Béjart souligne à la fois la richesse de la culture russe et une rupture avec les traditions, apportant une nouvelle vision à la chorégraphie.

« Boléro » est une œuvre envoûtante qui transcende le temps et les frontières. Plongez au cœur d’un des chefs-d’œuvre les plus iconiques du XXe siècle, fruit de la rencontre entre la musique hypnotique de Maurice Ravel et la chorégraphie de Maurice Béjart.

Un triptyque chorégraphique qui regroupe les œuvres majeures du Béjart Ballet Lausanne, l’opportunité de redécouvrir ces ballets mythiques, créés par Maurice Béjart.

Durée : 2h avec entracte

Représentations :

samedi 28 mars 2026 à 20h

dimanche 29 mars 2026 à 16h

Zénith de Nantes Métropole Boulevard du Zénith, Saint-Herblain Saint-Herblain 44800 Loire-Atlantique Pays de la Loire

Danse Zénith