BEKAR EN CONCERT Lézignan-Corbières 24 juillet 2025 21:30

Aude

BEKAR EN CONCERT 24 boulevard Marx Dormoy Lézignan-Corbières Aude

L’Espace Gibert propose un festival tout l’été !

De nombreuses musiques pour partager des moments conviviaux.

Ce soir concert du groupe BEKAR !

Chant, violon, batterie, basse, claviers et piano vous emportent dans une musique hybride chanson-groove où les couleurs de la musique Klezmer traversent les morceaux du groupe. Des textes en français et en yiddish dont les influences viennent d’artistes tels que -M-, Rachid Taha, les Négresses Vertes, Ibrahim Maalouf, David Krakauer, Prince… ainsi que des insondables sonorités du Klezmer.

Sur scène, l’esprit est à la fête, à l’humour et à l’énergie partagée avec le public. Le concert s’écoute, se vit, se chante et se danse.

24 boulevard Marx Dormoy

Lézignan-Corbières 11200 Aude Occitanie +33 4 68 27 30 32 espace.gibert@orange.fr

English :

Espace Gibert offers a festival all summer long!

A wide range of music to share convivial moments.

Tonight: a concert by the group BEKAR!

Vocals, violin, drums, bass, keyboards and piano carry you away in a song-groove hybrid where the colors of Klezmer music run through the group’s pieces. Lyrics in French and Yiddish, influenced by artists such as -M-, Rachid Taha, Les Négresses Vertes, Ibrahim Maalouf, David Krakauer, Prince? and the unfathomable sounds of Klezmer.

On stage, the spirit is one of celebration, humor and energy shared with the audience. The concert is to be listened to, experienced, sung and danced to.

German :

Der Espace Gibert bietet den ganzen Sommer über ein Festival an!

Zahlreiche Musikrichtungen, um gesellige Momente zu teilen.

Heute Abend: Konzert der Gruppe BEKAR!

Gesang, Geige, Schlagzeug, Bass, Keyboards und Klavier entführen Sie in eine hybride Chanson-Groove-Musik, in der die Farben der Klezmer-Musik die Stücke der Gruppe durchziehen. Die französischen und jiddischen Texte sind von Künstlern wie -M-, Rachid Taha, Les Négresses Vertes, Ibrahim Maalouf, David Krakauer und Prince beeinflusst, aber auch von den unergründlichen Klängen des Klezmer.

Die Stimmung auf der Bühne ist festlich, humorvoll und voller Energie, die mit dem Publikum geteilt wird. Das Konzert wird gehört, erlebt, gesungen und getanzt.

Italiano :

L’Espace Gibert propone un festival per tutta l’estate!

Una vasta gamma di musica da condividere con amici e familiari.

Questa sera: concerto del gruppo BEKAR!

Voce, violino, batteria, basso, tastiere e pianoforte vi accompagneranno in un viaggio attraverso un ibrido di chanson e groove, con i colori della musica klezmer che attraversano le canzoni del gruppo. Testi in francese e yiddish, influenzati da artisti come -M-, Rachid Taha, Les Négresses Vertes, Ibrahim Maalouf, David Krakauer, Prince? e dagli insondabili suoni del Klezmer.

Sul palco, lo spirito è quello della festa, dell’umorismo e dell’energia condivisa con il pubblico. Il concerto va ascoltato, vissuto, cantato e ballato.

Espanol :

Espace Gibert ofrece un festival durante todo el verano

Una amplia oferta musical para compartir con amigos y familiares.

Esta noche: ¡un concierto del grupo BEKAR!

Voz, violín, batería, bajo, teclados y piano le llevarán por un viaje híbrido de chanson y groove, con los colores de la música klezmer atravesando las canciones del grupo. Letras en francés y yiddish, con influencias de artistas como -M-, Rachid Taha, Les Négresses Vertes, Ibrahim Maalouf, David Krakauer, Prince… y los sonidos insondables del Klezmer.

En el escenario, el espíritu es de fiesta, humor y energía compartida con el público. El concierto es para escucharlo, vivirlo, cantarlo y bailarlo.

