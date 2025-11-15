Bekar – LA CARTONNERIE Reims

Bekar Début : 2025-11-15 à 20:00. Tarif : – euros.

REMCA PRÉSENTE : BEKARUne tempête en musique !Originaire de Roubaix, Bekar transforme ses failles en force. A 25 ans, il signe Plus fort que l’orage, un premier album puissant et introspectif. Après trois projets entre 2029 et 2022, ce nouvel opus marque une étape plus personnelle et ambitieuse. Il y explore ses émotions profondes à travers des métaphores liées à la nature et aux tempêtes et introduit des sonorités plus organiques (pianos, guitares), sans trahir son ADN rap. Avec des collaborations fortes (PLK et Zinée), il livre un projet personnel, sincère et lumineux. Un album comme un exutoire, pour lui et pour celles et ceux qui l’écoutent, à découvrir en live à La Cartonnerie !

LA CARTONNERIE 84 RUE DU DOCTEUR LEMOINE 51100 Reims 51