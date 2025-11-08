BEKAR – L’ARCHIPEL / EL MEDIATOR Perpignan

samedi 8 novembre 2025.

Début : 2025-11-08 à 20:30. Tarif : – euros.

Avec Plus fort que l’orage, Bekar ne se contente pas de livrer un album : il dépose un bout d’âme sur chaque instru, un peu de lumière dans chaque zone d’ombre. À 25 ans, il transforme ses cicatrices en rimes, ses souvenirs en mélodies, et ses tempêtes intérieures en forces motrices. Entouré de beatmakers inspirés et d’invités choisis avec justesse, il explore des sonorités plus organiques sans jamais perdre le cap du rap qui l’a façonné.C’est un disque comme une traversée, entre brume et éclaircie, où chaque morceau devient une halte pour mieux comprendre le parcours d’un homme en devenir. Bekar affronte ses démons sans fléchir, le regard tourné vers l’avenir, le cœur ouvert malgré les blessures.Plus qu’un album, c’est une main tendue à ceux qui marchent sous la pluie, en quête de leur propre éclaircie.

L’ARCHIPEL / EL MEDIATOR AVENUE GENERAL LECLERC 66000 Perpignan 66