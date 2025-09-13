BEL AIR AUX JARDINS JARDINS DU MUSÉUM À BORDEROUGE Toulouse

BEL AIR AUX JARDINS JARDINS DU MUSÉUM À BORDEROUGE Toulouse samedi 13 septembre 2025.

BEL AIR AUX JARDINS

JARDINS DU MUSÉUM À BORDEROUGE 26 Avenue Maurice Bourgès-Maunoury Toulouse Haute-Garonne

Tarif : 8 – 8 – EUR

8

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-13 14:00:00

fin : 2025-09-13 00:00:00

Date(s) :

2025-09-13

En partenariat avec le Muséum de Toulouse, le Collectif Bel Air vous invite a son événement de rentrée, en plein air, dans un cadre incroyable et naturel aux Jardins du Muséum, le temps d’une après-midi et d’une soirée !

C’est dans un esprit positif et militant que le collectif Bel Air, marquée par l’urgence climatique et les luttes sociétales, créent des événements musicaux indépendants et éco-responsables. C’est tout naturellement au coeur des Jardins du Muséum à Borderouge qu’il s’installe pour prolonger l’été en musique et partager son attachement aux enjeux de la biodiversité, à travers des ateliers, concerts et Dj sets. Passionnés de musiques, habitants du territoire et simples curieux sont invités à venir partager ce moment festif au coeur d’un écrin de nature et de biodiversité.

PROGRAMMATION MUSICALE

Goldie B (live)

M!A (dj set)

Contrebande (dj set)

Bel Air Jam (live) avec Naconda, GRiNCH, Fazair et Cristobal

Snoop Jog & Clover (dj set)

Charly B (dj set)

PROGRAMMATION VILLAGE DE CRÉATEURICES par Les Touloureines

Millemines Tatouage

La Reines des Pics vente de miel et bougies en cire d’abeille

Laura Shirodhara Massage rafraîchissant et réconfortant du crâne

Perle illustrations sur la nature, vibrantes et originales

Friperie vente de vêtements d’occasion

Les Capucines Épicerie et remèdes aux plantes

Tiphaine Debron tirages d’illustrations naturalistes faites à l’aquarelle, aux crayons de couleurs et aux pastels

Poppy Poésie illustratrice botanique toulousaine

Aya by Melissa Bijoux

Djazia Artwork Bijoux

Nao · Kaktus Pyrogravure, bd, illustration

Rosinette upcycling

Vous pouvez également participer à des médiations proposé par les médiateurices des Jardins du Muséum pour découvrir les Potagers du Monde, véritable pépite de biodiversité en plein coeur de Toulouse. 8 .

JARDINS DU MUSÉUM À BORDEROUGE 26 Avenue Maurice Bourgès-Maunoury Toulouse 31200 Haute-Garonne Occitanie contact@belairfestival.fr

English :

In partnership with the Muséum de Toulouse, Collectif Bel Air invites you to its back-to-school event, outdoors in an incredible natural setting at the Jardins du Muséum, for an afternoon and evening!

German :

In Zusammenarbeit mit dem Muséum de Toulouse lädt das Collectif Bel Air Sie einen Nachmittag und einen Abend lang zu seiner Herbstveranstaltung unter freiem Himmel ein, in einer unglaublichen und natürlichen Umgebung in den Gärten des Muséums!

Italiano :

In collaborazione con il Muséum de Toulouse, il Collectif Bel Air vi invita al suo evento back-to-school, all’aperto, in un’incredibile cornice naturale nei Jardins du Muséum, per un pomeriggio e una sera!

Espanol :

En colaboración con el Museo de Toulouse, el Colectivo Bel Air le invita a su evento de vuelta al cole, al aire libre, en un increíble marco natural en los Jardines del Museo, ¡durante una tarde y una noche!

L’événement BEL AIR AUX JARDINS Toulouse a été mis à jour le 2025-09-08 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE