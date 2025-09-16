Bel-Air Claviers Festival Chambéry 16-21 sept 2025 Espace Malraux Chambéry

Bel-Air Claviers Festival Chambéry 16-21 sept 2025 Espace Malraux Chambéry mardi 16 septembre 2025.

Bel-Air Claviers Festival Chambéry 16-21 sept 2025 16 – 21 septembre Espace Malraux Savoie

de 5 à 35€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-16T17:00:00 – 2025-09-16T22:00:00

Fin : 2025-09-21T13:00:00 – 2025-09-21T13:30:00

Bel-Air Claviers festival Chambéry /16-21 septembre 2025

14ème et dernière édition avant nouvelle formule!

Festival entièrement dédié aux claviers, avec des artistes de renommée internationale et de jeunes talents : Katia et Marielle Labèque, Bertrand Chamayou, Frank Braley, Jean Rondeau, Thierry Escaich, Violaine Cochard, Keyvan Chemirani …et Renaud Capuçon, grâce à qui tout a commencé il y a 30 ans!

Il y a des dernières qui seront des premières. Parce que c’est toujours ainsi à Bel-Air, des ciels neufs, des explorations d’avant et d’après, des Granier repeint de toutes les couleurs, et la musique qui jaillit à la source, toujours fraiche et bouillonnante à la fois.

Une dernière édition du Bel-Air Claviers Festival ! Allons, ce sont des mots, et ici, c’est la musique qui règne ! La musique et ses magiciens de musiciens qui ne cessent d’y revenir parce qu’ils y ont trouvé une forme du bonheur, un secret qu’on se murmure à l’oreille quand on veut faire du bien aux autres. Et le bonheur, le vrai bonheur, ça ne s’arrête jamais, ce n’est pas une boîte qu’on ouvre et qu’on referme, mais un petit coin du cœur où l’on vient chercher des souvenirs et des promesses. Voilà ce que Bel-Air offre depuis tant d’années, et qui n’est pas près de finir. Alors quand on lit que cette année, ça commence un mardi avec des « rêves d’enfants » et que ce sera terminé dimanche avec un plateau d’étoiles à rendre jalouses nos nuits d’été, n’en croyez rien : quand on passe par Bel-Air, c’est pour la vie.

W.E POND

direction artistique

Adélaïde Ferrière

Jean Rondeau

David Chalmin

contact

07 44 54 58 73

associationbelair@gmail.com

Retrouvez-nous sur Facebook et Instagram

Billetterie en ligne

www.rencontresbelair.com/

FESTIVAL EN PARTENARIAT AVEC MALRAUX SCÈNE NATIONALE CHAMBÉRY QUI SE DÉROULE DANS DIFFÉRENTS LIEUX DE LA VILLE;

IL EST PORTÉ PAR L’ASSOCIATION LES RENCONTRES ARTISTIQUES DE BEL-AIR SITUÉ À LA RAVOIE.

Espace Malraux 67 place François Mitterrand 73000 Chambéry Chambéry 73000 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes 07 44 54 58 73 https://www.facebook.com/lesrencontresartistiquesdebelair [{« type »: « link », « value »: « http://www.rencontresbelair.com/ »}] [{« link »: « mailto:associationbelair@gmail.com »}, {« link »: « http://www.rencontresbelair.com/ »}] Scène Nationale Chambéry centre gare TGV bus C et autres

Bel-Air Claviers festival Chambéry /16-21 septembre 2025

©mathieudesailly