Bel Air Salonais Athlétic club salonais Salon-de-Provence

Bel Air Salonais

Dimanche 1er février 2026 de 9h30 à 12h. Athlétic club salonais 38 Rue du Capitaine Guibert Salon-de-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : 10 – 10 – 20 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-01 09:30:00

fin : 2026-02-01 12:00:00

Date(s) :

2026-02-01

Ouverture des Inscriptions le 1 Octobre 2025

La 13° édition aura lieu cette année



le Dimanche 1 février 2026.



La manifestation sportive 5 Km et 10 Km de Bel Air Salonais 2025 se déroulera le Dimanche 1 février 2026, sur le territoire de la commune Salon de Provence (13300) avec le Départ et l’Arrivée, Chemin de la chapelle 13300 Salon de Provence.



Le 5 Km et le 10 Km ont un Label BRONZE pour l’édition 2026 donc Qualificatif aux Championnats de France



La cérémonie de récompenses débutera à 10h00 pour le 5km, 11h30 pour le 10km et immédiatement après l’arrivée du dernier pour les Courses Enfant au Village de la Course



Parcours

– 5 Km Départ 9h30 , Chemin de la Chapelle NOUVEAUX Parcours plats

– Courses Enfant Départ 9h35 , Chemin de la Chapelle

– 10 Km Départ: 10h30 , Chemin de la Chapelle NOUVEAUX Parcours plats



Inscriptions

Courses Enfants Sur place en Gratuit



5 Km Limité à 500 coureurs

Jusqu’au 18 janvier, 10€ Licenciés FFA 13€ Non Licenciés FFA

Jusqu’au 1 février, 14€ Licenciés FFA 17€ Non Licenciés FFA



10 Km Limité à 1000 coureurs

Jusqu’au 18 janvier, 13€ Licenciés FFA 16€ Non Licenciés FFA

Jusqu’au 1 février, 17€ Licenciés FFA 20€ Non Licenciés FFA



Dossards Préférenciels



Ils sont attribués uniquement sur justificatif d’une performance, datant de moins de 3 ans, transmis lors de l’inscription



L’organisateur mettra Un SAS Elite avec des Coureurs du SAS1.



SAS 1

5 km Masculin < 17 mn Féminin < 20 mn 10 km Masculin < 35 mn Féminin < 40 mn SAS 2 5 km Masculin < 20 mn Féminin < 25 mn 10 km Masculin < 40 mn Féminin < 45 mn Pour toutes questions ou inscriptions, merci de contacter le siège de l'ACS au 04 90 56 93 45 @ Bientôt... . Athlétic club salonais 38 Rue du Capitaine Guibert Salon-de-Provence 13300 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d'Azur Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Registration opens on October 1, 2025

L’événement Bel Air Salonais Salon-de-Provence a été mis à jour le 2025-10-30 par Office de Tourisme de Salon de Provence