Bel-Ami Roubaix

Bel-Ami

31 rue de l’Epeule Roubaix Roubaix Nord

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-03 20:00:00

fin : 2026-03-03 21:40:00

Date(s) :

2026-03-03

Plongez dans le Paris du XIXe siècle avec cette adaptation théâtrale audacieuse de _Bel-Ami_, le chef-d’œuvre de Maupassant. Sur scène, neuf comédiens en costumes d’époque donnent vie à ce récit captivant, restituant la ferveur et les contradictions d’une société en mutation.

L’ascension du séduisant Georges Duroy, alias Bel-Ami, ancien soldat et fils de paysans, est au cœur de la pièce. Grâce à son charme et à son ambition, il saisit toutes les opportunités pour gravir l’échelle sociale, se servant aussi bien des femmes influentes que du journalisme et de la politique pour devenir une figure incontournable de la capitale.

La mise en scène inventive, où les comédiens alternent entre personnages et conteurs, dynamise le récit et invite le public à une immersion totale. L’univers sonore riche vient souligner la tension dramatique, donnant encore plus de relief à la saga de Georges Duroy.

_Bel-Ami_ interroge la nature humaine, la manipulation et la quête de réussite avec modernité et mordant une expérience théâtrale immersive, qui renouvelle un grand classique au Colisée.

31 rue de l’Epeule Roubaix Roubaix 59100 Nord Hauts-de-France +33 3 20 24 07 07 contact@coliseeroubaix.com

English :

Immerse yourself in 19th-century Paris with this daring theatrical adaptation of Maupassant?s masterpiece _Bel-Ami_. Nine actors in period costume bring this captivating tale to life on stage, capturing the fervor and contradictions of a changing society.

At the heart of the play is the rise of the handsome Georges Duroy, alias Bel-Ami, a former soldier and son of peasants. Thanks to his charm and ambition, he seizes every opportunity to climb the social ladder, using influential women, journalism and politics to become a leading figure in the capital.

The inventive staging, in which the actors alternate between characters and storytellers, enlivens the narrative and invites the audience to become totally immersed. A rich soundtrack underscores the dramatic tension, giving Georges Duroy?s saga even greater depth.

_Bel-Ami_ questions human nature, manipulation and the quest for success with modernity and bite: an immersive theatrical experience, which renews a great classic at the Colisée.

L’événement Bel-Ami Roubaix a été mis à jour le 2025-10-09 par Hauts-de-France Tourisme