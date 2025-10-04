BEL AMURE en concert ! Les Grands Solistes Étampes

BEL AMURE en concert ! Samedi 4 octobre, 20h30 Les Grands Solistes Essonne

Bel Amure en concert – Samedi 4 octobre 2025 à 20H30 au Théâtre Les Grands Solistes

Concert Folk-Rock aux influences Celtiques.

Bel Amure, c’est un concert où résonnent les voix des côtes celtiques, entre ballades irlandaises, complaintes bretonnes et chants de marins. Une traversée musicale faite d’amour, d’exil, de vent, et de tempêtes apprivoisées.

À la guitare et au chant, Cédrick Samiez donne le cap : voix franche, présence habitée. À ses côtés, Xénia Friez au violon, Gilles Conchaudron à la basse et Gérard Koning aux percussions forment un équipage complice. Ensemble, ils ravivent un répertoire populaire sans nostalgie ni folklore figé.

Les chansons de marin, au cœur du concert, racontent l’attente, les départs, la fraternité et les promesses que l’horizon n’épuise jamais.

Une musique enracinée, mais toujours en mouvement.

Avec Bel Amure, c’est toute une mémoire qui revient au présent et qui donne envie de chanter ou simplement d’écouter, les yeux perdus un instant plus loin.

Distribution :

Guitare et Chant : Cédrick Samiez

Violon : Xénia Friez

Basse : Gilles Conchaudron

Batterie : Gérard Koning

Les Grands Solistes 21 Rue Saint-Antoine, 91150 Étampes Étampes 91150 Essonne Île-de-France

BEL AMURE