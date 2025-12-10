Bel et bien corps et âme Complexe Santé et Bien être Le Temple-sur-Lot
Bel et bien corps et âme Complexe Santé et Bien être Le Temple-sur-Lot samedi 20 décembre 2025.
Bel et bien corps et âme
Complexe Santé et Bien être 22 Route de Bouffereille Le Temple-sur-Lot Lot-et-Garonne
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Début : 2025-12-20
fin : 2025-12-20
2025-12-20
Journée porte ouverte coaching en naturopathie, hypnose, réflexologie, reïki (énergie vitale)..
Bons cadeaux à offrir.
Complexe Santé et Bien être 22 Route de Bouffereille Le Temple-sur-Lot 47110 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 76 71 71 35
English :
Open house: naturopathic coaching, hypnosis, reflexology, reïki (vital energy)…
Gift vouchers.
