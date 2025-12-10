Bel et bien corps et âme Complexe Santé et Bien être Le Temple-sur-Lot

Bel et bien corps et âme

Complexe Santé et Bien être 22 Route de Bouffereille Le Temple-sur-Lot Lot-et-Garonne

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-20

fin : 2025-12-20

Date(s) :

2025-12-20

Journée porte ouverte coaching en naturopathie, hypnose, réflexologie, reïki (énergie vitale)..

Bons cadeaux à offrir.

Journée porte ouverte coaching en naturopathie, hypnose, réflexologie, reïki (énergie vitale)..

Bons cadeaux à offrir. .

Complexe Santé et Bien être 22 Route de Bouffereille Le Temple-sur-Lot 47110 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 76 71 71 35

English :

Open house: naturopathic coaching, hypnosis, reflexology, reïki (vital energy)…

Gift vouchers.

L’événement Bel et bien corps et âme Le Temple-sur-Lot a été mis à jour le 2025-12-08 par OT Villeneuve Vallée du Lot