BELBERAUD OUVERTURE OFFICIELLE DU BAR ASSOCIATIF La Chapelle Belberaud

Belberaud

BELBERAUD OUVERTURE OFFICIELLE DU BAR ASSOCIATIF

La Chapelle 3 rue de la Mairie Belberaud Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-19 18:30:00

fin : 2026-06-19 22:30:00

Date(s) :

2026-06-19

On y est ! Le 29 mai dès 18h, les portes de votre nouveau bar associatif de Belberaud ouvrent enfin à La Chapelle ! Venez découvrir ce lieu unique, discuter et profiter de la douceur de la soirée.

OUVERTURE OFFICIELLE DU BAR ASSOCIATIF

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### On y est ! Le 29 mai dès 18h, les portes de votre nouveau bar associatif ouvrent enfin à La Chapelle !

Pour fêter cet événement, la municipalité est heureuse d’offrir la sangria pour trinquer tous ensemble !

**Côté ambiance ** Vous les avez peut-être déjà entendus à Belberock ? Clothilde et Olivier, nos deux rockeurs belberautins, viendront animer la soirée. L’occasion de les découvrir autrement dans un format plus intimiste !

Suite à une réhabilitation complète, l’ancienne Chapelle devient **un espace de rencontre et de solidarité**, abritant désormais le local du CCAS et votre nouveau bar associatif porté par le Foyer Rural de Belberaud.

**Venez découvrir ce lieu unique, discuter et profiter de la douceur de la soirée entre amis ou entre voisins.**

Lieu La Chapelle de Belberaud (à droite dans la cours de la mairie)

⏰ Heure Dès 18h

Partagez l’info à vos voisins !

### Et après ?

Dans un premier temps, le bar associatif vous accueillera deux vendredis par mois. Ce calendrier pourra évoluer selon la fréquentation et, surtout, selon le nombre de volontaires ! Alors on vous espère nombreux !

**Notez déjà les prochaines dates **

* Vendredi 05 juin Dès 18h30

* Vendredi 19 juin Dès 18h30

### Appel aux talents locaux !

**Vous faites de la musique ? Vous chantez ? Vous aimeriez vous produire en public lors des prochaines ouvertures ?**

L’espace est à vous !

Contactez-nous [frb31450@gmail.com](mailto:frb31450@gmail.com) .

La Chapelle 3 rue de la Mairie Belberaud 31450 Haute-Garonne Occitanie frb31450@gmail.com

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English :

We’re here! On May 29 at 6pm, the doors to your new Belberaud community bar finally open at La Chapelle! Come and discover this unique place, chat and enjoy the warmth of the evening.

L’événement BELBERAUD OUVERTURE OFFICIELLE DU BAR ASSOCIATIF Belberaud a été mis à jour le 2026-06-04 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE