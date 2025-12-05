Bélériand • Cie Moriquendï Cusset

Bélériand • Cie Moriquendï

Pour cette première soirée inaugurale du Marché de Noël, plongez dans l’univers enchanté de la compagnie Moriquendï et rencontrez les êtres fantastiques de Bélériand .

Place Victor-Hugo Cusset 03300 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 30 95 00 communication@ville-cusset.fr

English :

For the inaugural evening of the Christmas Market, plunge into the enchanted world of the Moriquendï company and meet the fantastic beings of Bélériand .

German :

An diesem ersten Eröffnungsabend des Weihnachtsmarkts tauchen Sie in die zauberhafte Welt des Ensembles Moriquendï ein und treffen die fantastischen Wesen von Bélériand .

Italiano :

Per la prima serata del Mercatino di Natale, immergetevi nel mondo incantato della compagnia Moriquendï e incontrate le fantastiche creature di Bélériand .

Espanol :

En la primera velada del Mercado de Navidad, sumérjase en el mundo encantado de la compañía Moriquendï y conozca a las criaturas fantásticas de Bélériand .

